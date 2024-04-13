В Приморье арестован мошенник, получивший 8 млн рублей за смерть бойца в СВО

Суд в Приморском крае арестовал подозреваемого в мошенничестве, обманом получившего более 8 млн рублей за смерть знакомого в зоне спецоперации, сообщает «Царьград» .

По версии следствия, мужчина 1982 года рождения вместе с женой уговорили 43-летнего знакомого, который жил в их дачном доме как разнорабочий, подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО.

Как уточнили в прокуратуре, супруги, зная, что у мужчины нет родственников, обеспечили ему фиктивную регистрацию брака с 63-летней женщиной, чтобы при основаниях для выплат родственникам — присвоить деньги.

В октябре прошлого года, узнав о гибели бойца, мошенники открыли на имя «вдовы» банковский счет, к которому подключили свой номер телефона. После перечисления выплат, злоумышленники отвезли женщину в банк, где под их контролем были сняты деньги.

По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину заключили под стражу, а его супругу поместили под домашний арест на два месяца.