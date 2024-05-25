В Подмосковье две девочки остались без школы и детского сада после смерти матери

В подмосковном поселке Андреевка под Солнечногорском после смерти матери две сестры 8-ми и 2-х лет остались без детского сада, школы, поликлиники и проживают в условиях антисанитарии с пьющим отцом, который, по словам подруги покойной женщины, хочет от них избавиться, пишет Telegram-канал SHOT .

По словам подруги умерший матери двух малолетних сестер, она стала часто брать детей к себе, так как пьющий отец о них не заботится. Опеку над ними мужчина оформил совсем не давно, а прописки у детей нет до сих пор. Более того, они не состоят на учете в поликлинике и не посещают школу с детским садом.

Неравнодушная к жизни девочек женщина утверждает, что младшая из детей не знает своего имени и не откликается на него.

В беседе с журналистами отец малышек заявил, что у них все хорошо. Он пообещал наладить жизнь детей в ближайшее время.

Ранее от рук родного отца в Волгограде пострадал пятилетний мальчик. Мужчина вместе с сожительницей тушили об него сигаретные окурки.