В Подмосковье дети и родители заступились за заподозренного в педофилии учителя

В подмосковном Дмитрове «практически все родители учеников» заступились за их школьного физкультурника, которого задержали по подозрению в педофилии. Они создали петицию с требованием свободы для педагога, а школьники рисуют ему открытки со словами поддержки, сообщает Baza .

Учителя физкультуры Антона М. задержали после жалобы 10-летней школьницы, утверждавшей, что педагог над ней надругался. Ранее мать девочки рассказала в родительском чате о предполагаемых приставаниях к ребенку, и с ней связалась другая женщина, назвавшаяся бывшей дознавательницей.

Девочка, пожаловавшаяся на приставания педагога, также показывала короткое видео с учителем, заявляя, что на кадрах он ее домогался. Далее на преподавателя написали заявление в полицию, после чего он был задержан.

Физкультурника подозревают в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера). Санкция по этой части статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

На защиту задержанного учителя встали учащиеся и их родители. По словам последних, девочка, снимавшая видео с учителем, якобы сама призналась, что они специально хотели «подставить» педагога. У задержанного педагога была хорошая репутация в школе, и родители детей не верят, что он домогался девочки.

Школьники уже записали видео в поддержку учителя физкультуры, а родители создали петицию и требуют освободить его.