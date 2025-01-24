Физрука подмосковной школы подозревают в домогательствах

В Дмитрове педагогу школы грозит до 20 лет колонии за домогательства

В подмосковном Дмитрове педагога одной из школ задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера против 10-летней ученицы. Ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Правоохранители считают, что в январе 2025 году учитель находился в спортзале одной из школ Дмитровского городского округа. Там он, по версии следователей, домогался до школьницы.

Преподавателю вменяют пункт «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера). В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

«112» добавляет, что задержанный учитель отрицает свою виновность. В Сети также опубликовано видео, на котором, как заявляет канал, «мужчина погладил девочку там, где гладить нельзя», после чего на него написали заявление в полицию.

«Местные жители утверждают, у родителей ребенка давний конфликт с учителем и это заявление вполне может быть местью за старые обиды. Подобные ситуации уже бывали неоднократно», — утверждается в посте.