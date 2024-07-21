В Подмосковье 7-летняя девочка попала в больницу после попадания огурца в голову

В Подмосковье семилетнюю девочку с сотрясением мозга госпитализировали в больницу после попадания огурца в голову. Овощ в ребенка кинула соседка, сообщает «112» .

Инцидент произошел в городском округе Домодедово. Маленькая Женя гуляла вечером на участке возле своей ограды. Это не понравилось соседке и она метнула в ребенка огурец, который попал ей прямо в голову. Девочку госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга.

Правоохранительные органы проводят проверку. Следователям предстоит выяснить причины случившегося.

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