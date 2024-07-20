Двое голодных малышей просили еду из открытого окна многоэтажки в Москве

В одном из домов на Святоозерской улице Москвы местные жители заметили на подоконнике двух детей на вид 3 и 5 лет, которые кричали, что очень хотят кушать, пишет SHOT .

Мальчик и девочка кричали в окно, что очень голодные. На вопрос: «Где мама?», ответили, что она ушла из дома еще утром. Очевидцы вызвали спасателей, которые сумели попасть в квартиру к детям.

Оказалось, что малыши действительно находились одни без присмотра взрослых. Компетентные органы уже выясняют, где находятся родители, которые бросили детей одних в квартире.

Ранее в Новой Москве из окна многоэтажки выпал полуторагодовалый ребенок. Мать малыша была дома, но ненадолго вышла из комнаты. Нескольких минут хватило, чтобы мальчик успел взобраться на подоконник, облокотиться на москитную сетку и упасть вниз с четвертого этажа.