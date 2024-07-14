1,5-годовалый малыш выпал из окна многоэтажки в Новой Москве

Мальчик 2023 года рождения выпал из окна 4 этажа в доме, расположенном в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье в 1-м мкрн поселка Московский. Ребенок залез на стол, потом — на подоконник, а затем оперся на москитную сетку. Та не выдержала и рухнула из окна балкона вместе с малышом. 1,5-годовалого мальчика доставили в медучреждение.

Мама ребенка в момент трагедии была дома, но ненадолго вышла из комнаты, где находился малыш.

Прокуратура ТиНАО взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Родителям напоминают, что москитная сетка не защитит ребенка от падения. Нельзя оставлять детей одних рядом с открытыми окнами.