В Подмосковье 10-летняя девочка стала жертвой педофила при покупке хот-дога

В подмосковном Орехово-Зуеве 10-летняя девочка решила купить хот-дог рядом с домом в одной из торговых точек фастфуда и стала жертвой педофила, который заставил ее трогать интимные места, сообщает Telegram-канал SHOT .

По предварительной информации, в день происшествия девочка была дома одна, а ее мать на работе. В какой-то момент она захотела есть и решила выйти за хот-догом. Школьница дошла до ларька с фастфудом, сделала заказ, и пока ждала его, слушала недвусмысленные комплименты от 31-летнего продавца Обидчона М., который готовил для нее еду.

Гражданину Таджикистана удалось заманить юную покупательницу в вагончик под предлогом демонстрации самоката. Когда девочка зашла в помещение, мужчина заставил ее трогать его гениталии через одежду. Школьница сумела сбежать, вернулась домой и позвонила матери, которая обратилась в полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении малолетних лиц. Установлено, что предполагаемый педофил ранее не привлекался к уголовной ответственности, а на территории России находится легально.

Ранее в Химках продавец вейпов растлевал несовершеннолетних девочек. Его арестовали по подозрению в педофилии, уголовное дело расследуется.