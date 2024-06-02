Назначенный Киевом глава городской администрации подконтрольной части ВСУ Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил о серии взрывов, произошедших в городе.

Взрывы прогремели в подконтрольной части ВСУ Херсоне 2 июня. Сколько их было, пока не уточняется.

Расположенная в нижней части Днепра Херсонская область, омываемая двумя морями — Азовским и Черным — стала российским субъектом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Власти Киева до сих пор не признают легитимности принятого решения и продолжают обстреливать регион.

Ранее священнослужителей в подконтрольной части ВСУ Херсонской области склонили к вербовке населения для вступления в ряды украинской армии. Церкви уже получили соответствующие инструкции, как склонять людей к принятию нужного решения для киевской власти.