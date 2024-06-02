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Подполье: священников в Херсоне обязали склонять к вступлению в ВСУ

Сотрудники украинской службы безопасности, курирующие религиозные организации, обязали настоятелей храмов в Херсоне склонять прихожан к вступлению в ВСУ, рассказали представители пророссийского подполья региона в беседе с РИА Новости .

«Соответствующие инструкции были получены в Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, в УГКЦ и в ПЦУ», — сказано в сообщении.

СБУ, по словам представителя подполья, по всей Украине обязывают духовенство к сотрудничеству и донесению на свою паству.

При этом самим священнослужителям угрожают насильственной мобилизацией в армию в случае неповиновения.