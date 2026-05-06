В подъезде Новой Москвы задержали мужчину за непотребства в лифте с ребенком

В Новой Москве произошел непристойный инцидент в лифте жилого дома. Местная жительница рассказала в соцсетях, как зашла в подъезд с маленькой дочкой в ЖК «Испанские кварталы» и стала очевидцем неприятной и потенциально опасной ситуации — мужчина при ней и ребенке занялся самоудовлетворением.

По словам женщины, за несколько минут до случившегося неизвестный иностранный мужчина вежливо открыл перед ними двери, затем зашел следом в лифт и нажал кнопку на два этажа выше, чем нужно было выйти женщине с ребенком.

Внутри лифта он встал у женщины за спиной и начал заниматься самоудовлетворением. Когда мать обернулась, она начала кричать и попыталась сфотографировать нарушителя. В ответ мужчина попытался отнять у нее телефон.

Женщина выгнала мужчину из лифта на своем этаже, чтобы происходящее попало в объектив камер видеонаблюдения. Позже она сообщила, что злоумышленника задержали.

Автор поста призвала других родителей быть внимательными и предположила, что кто-то из жителей района уже мог сталкиваться с этим человеком в подобных ситуациях.

