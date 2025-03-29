В Пятигорске зафиксировано землетрясение

сегодня в 01:22

В Пятигорске в Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает РИА Новости .

Эпицентр находился в Предгорном муниципальном округе. О пострадавших не сообщается. Разрушений не зафиксировано. Системы ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.

По информации главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова, интенсивность составила около двух баллов.

Сильное землетрясение произошло утром 28 марта в столице страны Бангкоке. После этого в столице Таиланда ввели режим чрезвычайной ситуации. Туристов эвакуировали из высоток и отелей.