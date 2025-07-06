Лавров объяснил, почему Путин не стал игнорировать звонок Макрона

В начале июля между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном состоялись телефонные переговоры. Лидеры двух стран созвонились впервые за три года по инициативе Парила. Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным рассказал, почему глава России не стал игнорировать звонок Франции.

«Ответ очевиден и заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России (Владимир Путин — ред.), по-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъектурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога, вот и все», — заявил Лавров.

Зарубин также попытался узнать мнение Лаврова о том, почему Франция все-таки решила позвонить России и посоветоваться по поводу ситуации, складывающейся вокруг Ирана. Однако Лавров напомнил, что детали переговоров Макрона и Путина раскрыл Кремль, а другие подробности состоявшегося разговора являются предметом дипломатических традиций.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что во время телефонных переговоров Путин и Макрон обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке.

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