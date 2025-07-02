сегодня в 13:21

Песков: Путин и Макрон не говорили о возможности личного общения

Разговор по телефону — достаточный формат общения для президентов РФ и Франции, чтобы обмениваться своими позициями. Так пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал вероятность того, что лидеры стран Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретятся, сообщает ТАСС .

О встрече главы государств не разговаривали. На данном этапе телефонного формата общения будет достаточно.

Путин и Макрон созвонились по телефону в первый раз за три года.

Ранее Макрон сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Путин остается непреклонным по конфликту. Россия для долгосрочного урегулирования хочет, чтобы были устранены первопричины кризиса.