В Петропавловске-Камчатском произошел разлив мазута

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В Петропавловске-Камчатском во время перекачки топлива с судна «Остров Сахалин» в резервуары городской ТЭЦ-1, принадлежащей АО «Камчатскэнерго», зафиксировали разлив мазута, об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры .

Местная транспортная прокуратура незамедлительно взяла ситуацию под контроль и инициировала расследование на предмет соответствия правилам эксплуатации водного транспорта. В случае выявления нарушений надзорный орган примет соответствующие меры реагирования.

По предварительным данным, танкер надежно пришвартован, а дальнейшего распространения нефтепродуктов по водной поверхности не наблюдается. Ситуация находится под пристальным наблюдением компетентных органов.

Ранее сообщалось, что после крушения двух танкеров возле Керчи в море попало около 2,4 тысячи мазута. Из-за разлива нефтепродукта страдают морские животные и птицы.