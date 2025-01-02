Около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов попало в Черное море из-за крушения танкеров

Из-за ЧП в море попало порядка 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Этот объем сильно меньше первоначальной оценки, данной специалистами с информации, полученной от капитанов танкеров.

В Морспасслужбе уточнили, что ЧП, которое произошло в Керченском проливе, является первым в мире с «тяжелым» топочным мазутом марки М100. Он застывает при температуре плюс 25 градусов, а по плотности практически такой же как и вода, при этом тяжелее. Поэтому он не всплывает на поверхность, а опускается на дно и плавает в толще морской воды.

При этом сегодня на планете еще нет испытанных технологий, чтобы полностью убрать такой тип мазута из акватории. Основной способ — уборка с береговой линии.

В оперштабе создана рабочая группа из ученых, которые занимают поиском наиболее эффективного способа очистки загрязненного песка. Важно сделать так, чтобы песок можно было вернуть на пляж. Также они должны выбрать эффективную технологию очистки галечных и каменистых пляжей от мазута.

По данным оперштаба Краснодарского края, с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено порядка 73 тыс. тонн испачканного в мазуте песка.

Ранее орнитолог, волонтер Анна Евсеева рассказала РИАМО, как спасают птиц в центрах реабилитации. Так, особей, которые находятся в тяжелом состоянии, отправляют в стационар, там они получают необходимые препараты.