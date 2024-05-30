В Петербурге задержали убийцу участника «Дома-2» Андрея Кадетова

В Санкт-Петербурге задержали 36-летнего бизнесмена Юрия Жидкова. В 2010 году он убил участника телешоу «Дом-2» Андрея Кадетова, а теперь мужчину будут судить за поджог стриптиз-клуба, сообщает SHOT .

Жидков является совладельцем заведения для мужчин R2, которое он открыл вместе с товарищем в прошлом году. Через время мужчины повздорили. Жидков заявил, что друг превратил приличный клуб в притон.

В апреле следователи опечатали заведение и начали проверку, однако в конце мая клуб неожиданно загорелся. По горячим следам было установлено, что это поджог, а его виновник — сам Жидков, который попал на камеры наблюдения.

До первого заключения мужчина работал в МЧС, но в 2010 году совершил убийство. Жидков решил, что участник проекта «Дом-2» Кадетов изнасиловал его девушку. Он подкараулил телезвезду возле дома и 14 раз ударил его ножом.

Жидкова приговорили к 11 годам тюрьмы, но в 2019 году он вышел по УДО. Теперь же бизнесмен может снова попасть в колонию на пять лет. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда имуществу.

Ранее жительница Подмосковья устроила пожар в собственной квартире из-за мыслей, что там находятся «демоны и ЦРУ». После поджога девушка села на лавку и стала читать книгу, а на фоне горящего жилища беззаботно качалась на качелях маленькая девочка.