Видео: россиянка сожгла свою квартиру, думая, что там американские шпионы

В Подмосковье девушка сожгла свою квартиру из-за «демонов и ЦРУ»

Жительница Люберец устроила пожар в собственной квартире из-за мыслей, что там находятся «демоны и ЦРУ». После поджога девушка села на лавку и стала читать книгу, а на фоне горящего жилища беззаботно качалась на качелях маленькая девочка. Кадры с места событий публикует Life.ru .

Происшествие случилось 13 мая в жилом комплексе «Люберецкий». На улице Юности девушка выбрасывала вещи из полыхающей квартиры на первом этаже, после чего вылезла из окна и стала беседовать с соседями.

Очевидцам пожара местная жительница твердила о нечистых силах и неправильной постройке дома. Поджигательница также заявила, что объятой огнем квартире «никого нет, кроме воды, света, газа и ЦРУ».

Подоспевшие на место событий медики забрали девушку в больницу. По имеющимся данным, в результате пожара пострадал кот — животное надышалось дымом. Пока неизвестно, выжил ли питомец.