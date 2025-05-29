В Петербурге в производственном здании произошел пожар

В производственном здании на Кондратьевском проспекте, 72 в Петербурге произошел пожар, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по городу.

«Происходит горение на пятом этаже шестиэтажной производственной части здания размером 100 на 20 метров», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Пожар локализован на 100 кв. метров.

В ликвидации пожара участвуют 11 единиц техники и 41 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что крупный пожар случился в Солнечногорске. Возгорание уничтожило строительный магазин. Потом пламя перебросилось на рынок «Армения маркет».