В Петербурге сын мигрантов ударил школьника ногой в лицо и поплатился

В одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга ребенок мигрантов избил сверстника. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает «Фонтанка.ру» .

Новость об избиении школьника распространилась в Telegram-каналах, которые также опубликовали видеоролик, на котором запечатлено произошедшее. В кадре запечатлены несколько детей.

Один из них стоит в черной маске, а затем резко бьет ногой в лицо сверстнику. Также он нанес школьнику еще один удар, но кулаком. В Telegram-каналах утверждают, что агрессивный мальчик — «ребенок иностранных специалистов».

Полиция начала проверку по данному факту. Было установлено, что инцидент действительно произошел в одной из школ Красносельского района, однако от руководства учебного заведения или родителей потерпевшего никаких заявлений не поступало.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Обстоятельства и участники инцидента выясняются.

Ранее стало известно, что 13-летний мигрант держит в страхе всю гимназию в Мытищах. Он избивает сверстников и вымогает у них деньги.