сегодня в 16:11

В Петербурге школьник сломал палец на ноге в драке с мамой из-за «домашки»

В Санкт-Петербурге 11-летний школьник сломал палец на ноге, не желая выполнять домашнее задание, сообщает 78.ru .

Жительница Малой Посадской улицы обратилась в медучреждение с 11-летним сыном. В результате осмотра у мальчика был обнаружен закрытый перелом основания кости стопы. После оказания необходимой медпомощи ребенок был отпущен домой.

Со слов матери, причиной травмы стало нежелание сына выполнять домашнее задание. В результате конфликта, переросшего в драку, он ударился ногой об пол.

Правоохранительные органы Северной столицы выясняют обстоятельства травмирования несовершеннолетнего.

Ранее в Ленинградской области годовалый ребенок попал в реанимацию из-за упавшего телевизора. Малыш находится в тяжелом состоянии в реанимации.