Годовалого ребенка раздавил телевизор в Ленинградской области
В Ленобласти ребенок попал в реанимацию из-за упавшего телевизора
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В городе Всеволожск Ленинградской области на годовалого ребенка упал телевизор. Малыша пришлось экстренно госпитализировать, сообщает РЕН ТВ.
Техника упала на мальчика во время игры. По словам источника, инцидент произошел по недосмотру матери. Малыш находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Семья характеризуется как благополучная. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.
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