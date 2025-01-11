Годовалого ребенка раздавил телевизор в Ленинградской области

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В Ленобласти ребенок попал в реанимацию из-за упавшего телевизора

В городе Всеволожск Ленинградской области на годовалого ребенка упал телевизор. Малыша пришлось экстренно госпитализировать, сообщает РЕН ТВ .

Техника упала на мальчика во время игры. По словам источника, инцидент произошел по недосмотру матери. Малыш находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Семья характеризуется как благополучная. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

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