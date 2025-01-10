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Школьник лишился части пальца во время урока труда в Петербурге

13-летний ученик случайно отрубил себе часть пальца во время урока труда в Санкт-Петербурге. Школьникам дали задание распилить доску, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в школе № 313 на улице Олеко Дундича. Дети выполняли задание учителя, но что-то пошло не так, поэтому мальчик лишился части пальца.

Школьника экстренно доставили в хирургическое отделение. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

Ранее 16-летнему подростку из Зеленограда разворотило руку из-за взорвавшейся пивной кеги, которую он схватил и собирался бросить о землю. Парня экстренно госпитализировали.