Большая пивная кега взорвалась в руках подростка в Зеленограде

16-летнему подростку из Зеленограда разворотило руку из-за взорвавшейся пивной кеги, которую он схватил и собирался бросить о землю, сообщает SHOT .

Подросток вместе с друзьями гулял по городу. В какой-то момент компания забрела в один из дворов и увидела там пивную кегу, которая валялась на земле. Емкость была объемом около 20 литров.

Ребята решили сыграть в футбол, а вместо мяча использовали найденную бутылку. Они пинали и бросали ее. А когда один из подростков слишком увлекся и взял кегу в руки, чтобы бросить о землю, емкость взорвалась.

В результате 16-летнего парня госпитализировали в больницу. Он получил рваную рану руки. Подростки уверяют, что медики напугали пострадавшего риском возможных осложнений, из-за которых рука «будет гнить», после чего ее якобы могут «отрубить по локоть».

Однако в итоге с пострадавшим все хорошо. Его выписали.

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