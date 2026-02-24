В Петербурге пожарная машина сбила ребенка

На проспекте Металлистов в Петербурге пожарная машина сбила шестилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе регинальной Госавтоинспекции.

Отмечается, что 38-летний водитель пожарной машины «Камаз» прибыл на сообщение о пожаре. Поворачивая на тротуаре направо он допустил наезд на ребенка, который двигался справа от транспортного средства в сопровождении бабушки.

Ребенок получил тяжелые травмы и в состоянии клинической смерти был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии от несовместимых с жизнью травм скончался.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Оренбургской области.

