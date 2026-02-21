Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Оренбургской области

Четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Оренбургской области, сообщает 112 .

Авария произошла в субботу на 451 км автодороги Р-239 «Казань-Оренбург-Акбулак — граница с Республикой Казахстан». Toyota Camry столкнулась с автомобилем Mazda. В результате ДТП четыре человека погибли на месте, еще двоих с различными травмами доставили в больницу.

По предварительным данным, в Toyota находились пять граждан Таджикистана. В Mazda — лишь водитель, который погиб при столкновении.

Прокуратура Оренбургской области проводит проверку по факту смертельной аварии.

