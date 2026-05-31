Российская теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Восьмая ракетка турнира, россиянка Мирра Андреева обыграла швейцарку Жиль Тайхман в двух сетах и вышла в четвертьфинал Roland Garros, сообщается на сайте турнира.

Сеты завершились со счетом 6-3, 6-2.

В четвертьфинале Мирра Андреева сыграет с румынкой Сораной Кырстей.

Теннисистка в третий раз подряд вышла в четвертьфинал Roland Garros. Она увеличила отрыв от остальных участниц WTA-тура: на счету 19-летней россиянки 33 победы в матчах этого года, и их количество продолжает расти.

Турнир проходит в Париже.

