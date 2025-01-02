В Петербурге подросток искромсал ножом 33-летнего мужчину

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112: подростка задержали за нападение с ножом на мужчину в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего подростка, которые нанес множественные ножевые ранения 33-летнему знакомому в ходе ссоры, сообщает 112 .

Инцидент произошел 1 января в районе Черной речки.

На опубликованных кадрах видно, как между 33-летним Эдгаром и неизвестным возникает конфликт, переросший в драку. В этот момент подросток по имени Ромео наносит мужчине несколько ударов ножом.

Парень наносил удары в голову и грудь, однако пострадавшему удалось выжить. Правоохранительные органы задержали школьника. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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