Неизвестные ворвались на пары в колледже Липецка и избили преподавателя

Двое неизвестных ворвались в аудиторию и избили преподавателя ОБЖ в колледже в Липецке, когда он вел пары. Студенты засняли происходящее на видео, сообщает «Подъем» .

На кадрах видно, как двое врываются на пары и избивают педагога. Сам он в этот момент говорит студентам: «Вы свидетели все были».

Начальник управления образования и науки Липецкой области Дмитрий Демихов рассказал, что в колледж проникли посторонние лица. При этом в заведении есть охрана. По его словам, ее «отодвинули без драки». Но охранники успели вызвать группу быстрого реагирования и полицию.

Кто напал на педагога, до сих пор неизвестно. Из студентов никто не пострадал. Демихов отметил, что с ЧОПом будет вестись работа в претензионной форме.

Сам преподаватель ОБЖ эту тему не захотел обсуждать. Он обратился в полицию, утверждая, что злоумышленников не знает. По данному факту проводится проверка, устанавливают все обстоятельства происшествия. Затем будет принято процессуальное решение.

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