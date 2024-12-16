Банда пацанок жестоко избила девушку и ее 10-летнего брата в Видном

В Подмосковье посетительницы алкомаркета избили 22-летнюю девушку и ее 10-летнего брата. Одной из нападавших не понравился взгляд пострадавшей, сообщает Mash .

Инцидент произошел накануне вечером около алкомаркета в Видном. На опубликованных кадрах видно, как группа женщин валит девушку на снег и избивают ногами. Их пытается остановить мужчина, однако нанесение побоев продолжается.

Банда пацанок зашла в магазин и в очереди одна из них поругалась с Марией (имя изменено) за то, что девушка задержала на ней взгляд. Женщины подкараулили девушку и ее младшего брата на улице, а затем напали и начали избивать.

Пострадавших госпитализировали в одну из городских больниц. Врачи диагностировали у брата и сестры сотрясение мозга.