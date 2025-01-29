В Петербурге мужчина избил пенсионерку из-за маленькой собачки
Фото - © скриншот
В одном из дворов Санкт-Петербурга произошел неприятный инцидент. Мужчина избил 73-летнюю женщину из-за маленькой собаки, сообщает РЕН ТВ.
Пенсионерка вместе с питомцем прогуливалась во дворе. В какой-то момент животное запрыгнуло на бордюр, что вывело из себя мужчину, выносившего строительный мусор.
Женщина стала оправдываться, но оппонент будто не слышал ее. Он заявил, что убьет собаку, а затем ударил пенсионерку и скрылся. Ей пришлось обратиться к врачам. Правоохранители начали расследование по факту инцидента.
Ранее в Москве на Новорублевской улице прохожие заметили собачника, который почувствовал себя плохо. По словам прохожих, они сразу хотели подойти к мужчине и оказать первую помощь, но его собака громко лаяла и никого не пускала, а позже легла рядом.