В Москве собака никого не пускала к хозяину, которому стало плохо

В Москве на Новорублевской улице прохожие заметили собачника, который почувствовал себя плохо. Они хотели помочь мужчине, но его пес никого не подпускает к хозяину, сообщает Baza .

Очевидцы случившегося вызвали на место, где упал мужчина, не только скорую помощь, но и сотрудников МЧС, чтобы те помогли обеспечить подход к человеку, которого охраняет животное.

По словам прохожих, они сразу хотели подойти к мужчине и оказать первую помощь, но его собака громко лаяла и никого не пускала, а позже легла рядом. Этот момент попал на видео. На кадрах видно, что мужчина лежит неподвижно, а рядом с ним собака, которая осматривается по сторонам и держит под контролем территорию.

Удалось ли медикам спасти мужчину, не уточняется.