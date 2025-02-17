В Петербурге иностранец вовлекал несовершеннолетних в занятие проституцией

В Петербурге проводится проверка после сообщений о том, что иностранный гражданин вовлекал несовершеннолетний в занятие проституцией, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Председателю СК России доложат о проверке по информации о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией в Петербурге», — говорится в сообщении.

В социальных медиа появилась информация о том, что в Северной столице иностранец осуществляет деятельность по организации занятия проституцией с привлечением несовершеннолетних.

Руководителю ГСУ СК России по Петербургу поручено доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что в салоне эротического массажа «Алиби», расположенном прямо в центре столицы, оказался бордель.