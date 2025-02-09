Массаж с продолжением: бордель под вывеской эротического салона накрыли в Москве
Работу борделя с кубинскими проститутками остановили в центре Москвы
Фото - © Telegram-канал SHOT
В салоне эротического массажа «Алиби», расположенном прямо в центре столицы, оказался бордель, сообщает SHOT.
Несколько дней назад туда с проверкой ворвались правоохранители. В это время в помещении на Садово-Самотечной улице находились 9 жриц любви в возрасте от 19 до 44 лет. Трое из них — гражданки Кубы.
Алиби ни у одной из присутствующих не было. Вскоре они сами рассказали, что занимались проституцией за деньги.
Всех задержали и доставили в полицию на допрос. Также были изъяты 8 телефонов, банковские карты, камеры наблюдения и упаковки презервативов.
По факту организации проституции проводится проверка.