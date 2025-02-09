Массаж с продолжением: бордель под вывеской эротического салона накрыли в Москве

Несколько дней назад туда с проверкой ворвались правоохранители. В это время в помещении на Садово-Самотечной улице находились 9 жриц любви в возрасте от 19 до 44 лет. Трое из них — гражданки Кубы.

Алиби ни у одной из присутствующих не было. Вскоре они сами рассказали, что занимались проституцией за деньги.

Всех задержали и доставили в полицию на допрос. Также были изъяты 8 телефонов, банковские карты, камеры наблюдения и упаковки презервативов.

По факту организации проституции проводится проверка.