Массаж с продолжением: бордель под вывеской эротического салона накрыли в Москве

Работу борделя с кубинскими проститутками остановили в центре Москвы
Происшествия

Фото - © Telegram-канал SHOT

В салоне эротического массажа «Алиби», расположенном прямо в центре столицы, оказался бордель, сообщает SHOT.

Несколько дней назад туда с проверкой ворвались правоохранители. В это время в помещении на Садово-Самотечной улице находились 9 жриц любви в возрасте от 19 до 44 лет. Трое из них — гражданки Кубы.

Алиби ни у одной из присутствующих не было. Вскоре они сами рассказали, что занимались проституцией за деньги.

Всех задержали и доставили в полицию на допрос. Также были изъяты 8 телефонов, банковские карты, камеры наблюдения и упаковки презервативов.

По факту организации проституции проводится проверка.