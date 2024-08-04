В Петербурге грузовик «уронил» на 13-летнюю школьницу светофор

В Петербурге произошла авария — грузовик въехал в светофор, свалившийся на голову школьнице. Она попала в больницу с сотрясением мозга, сообщает SHOT .

Авария произошла на проспекте Королева в Приморском районе Петербурга. Грузовик ударил корпусом столб, на котором держался светофор. Затем конструкция упала на 13-летнюю школьницу.

Девушку привезли в больницу. На лбу у нее рана, зафиксировано сотрясение. Тем не менее, жизни школьницы ничего не угрожает. На водителя грузовика завели административное дело.

Ранее в Новой Москве в аварии погиб 15-летний подросток и еще два человека. Смертельное ДТП случилось 4 августа на выезде из села Ознобишино на Варшавском шоссе около 05:00.