В Новой Москве в ДТП погиб 15-летний подросток и еще два человека

Прокуратура разбирается в смертельном ДТП в ТиНАО, где погибли три человека

Предварительно установлено, что смертельная авария произошла на выезде из села Ознобишино на Варшавском шоссе около 5:00 утра, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в Telegram-канале .

По оперативной информации, водитель Peugeot не справился с управлением транспорта и врезался в дерево. В результате он и двое его пассажиров погибли.

По данным прокуратуры Москвы, одним из погибших стал 15-летний юноша, а другой — 23-летняя девушка. Сколько лет водителю, а также кем потерпевшие приходятся друг другу, не уточняется.

По факту смертельной аварии проводится проверка. Какое-либо решение будет принято позднее.

Ранее в Ленинградской области произошло страшное ДТП, где погибла семья с двумя детьми. Авария случилась из-за столкновения автотранспорта с «Ласточкой» на железнодорожных путях.