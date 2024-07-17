Страшная смерть: семья с двумя детьми погибла в авто, влетев в «Ласточку»
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В Ленинградской области 17 июля легковая машина столкнулась с поездом «Ласточка». После аварии автомобиль сплющило — в нем находилась двое детей и двое взрослых, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следкома.
Смертельная авария произошла на железнодорожном переезде у станции Дивенская. В результате ДТП погибла целая семья, в том числе двое несовершеннолетних.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта). Расследование ведет третий отдел по расследованию особо важных дел Западного МСУТ.
Прочие детали и обстоятельства трагедии выясняются.