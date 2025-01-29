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В Петербурге девушка каталась на крыше авто с бутылкой вина в руках

Полиция разыскивает жительницу Санкт-Петербурга, которая проехалась по городу на крыше автомобиля с бутылкой вина в руках, сообщает SHOT .

Девушку заметили на Невском проспекте и Садовой улице днем в среду. Будучи нетрезвой, она вылезла через люк на крышу авто марки Faw.

Пока машина ехала, девушка танцевала, а также приветствовала прохожих бутылкой вина, из которой периодически делала глотки. Все это действие попало на камеры. Видео появилось в Сети.

Данным инцидентом заинтересовалась полиция. Возбуждено административное дело по двум статьям: о нарушении правил перевозки пассажиров и нарушении правил применения ремней безопасности. Девушку и водителя авто разыскивают.

Ранее в Петербурге мужчина избил пенсионерку из-за маленькой собачки. Животное запрыгнуло на бордюр, что вывело из себя человека, выносившего строительный мусор.