сегодня в 21:47

В Петербурге будут судить парня, который задушил девушку во время секса

Смольнинский районный суд принял решение о заключении под стражу уроженца Дагестана, обвиняемого в удушении девушки во время жесткого секса в апарт-отеле на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Его арестовали на два месяца, сообщает «Бриф24» .

Согласно материалам следствия, подозреваемый, испытывая личную неприязнь к потерпевшей, применил физическую силу, сдавив ее шею, а затем совершил удушение, прижав ее лицо к подушке.

На судебном заседании обвиняемый ходатайствовал о замене меры пресечения на подписку о невыезде. Однако суд постановил заключить его под стражу до 1 февраля 2026 года.

Предварительно установлено, что 31-летний мужчина и погибшая употребляли наркотические вещества перед половым актом.

Ранее сообщалось, что тело девушки обнаружили 30 ноября в одной из комнат апарт-отеля. На ее теле были следы насильственной смерти.

