сегодня в 14:23

Парень случайно задушил девушку во время жесткого секса в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после того, как в одном из апарт-отелей 30 ноября нашли тело девушки с признаками насильственной смерти, сообщает ГУ СК России по Петербургу .

Предварительно установлено, что 31-летний мужчина познакомился с 28-летней потерпевшей, чтобы вместе провести вечер. Во время секса любовник не рассчитал силу и задушил девушку.

«Следствием проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении следователей.

По данным SHOT, происшествие случилось в одной из комнат апарт-отеля «Невский 126», расположенном на Невском проспекте.

В настоящее время молодой человек задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения на период расследования уголовного дела.

