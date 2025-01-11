В Перми задержали владелицу сети пекарен, где массово отравились люди

Следователи задержали в Перми владелицу и исполнительного директора сети пекарен «Хлебница», продукцией которой массово отравились люди, сообщает РИА Новости .

Ей предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору. Следователи просят заключить под стражу всех фигурантов этого дела.

По версии следствия в течение двух недель обвиняемые продавали продукцию, которая не отвечала требованиям безопасности. В итоге отравление получили десятки человек — у них диагностирована острая кишечная инфекция.

По предварительным данным, пострадали минимум 80 человек. У клиентов пекарни обнаружили возбудитель сальмонеллеза. Суммарно в Перми функционирует свыше 30 точек «Хлебницы», в которой, по данным Роспотребнадзора, и произошло массовое отравление. Делом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.