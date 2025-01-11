В Перми задержали владелицу сети пекарен, где массово отравились люди
Следователи задержали в Перми владелицу и исполнительного директора сети пекарен «Хлебница», продукцией которой массово отравились люди, сообщает РИА Новости.
Ей предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору. Следователи просят заключить под стражу всех фигурантов этого дела.
По версии следствия в течение двух недель обвиняемые продавали продукцию, которая не отвечала требованиям безопасности. В итоге отравление получили десятки человек — у них диагностирована острая кишечная инфекция.
По предварительным данным, пострадали минимум 80 человек. У клиентов пекарни обнаружили возбудитель сальмонеллеза. Суммарно в Перми функционирует свыше 30 точек «Хлебницы», в которой, по данным Роспотребнадзора, и произошло массовое отравление. Делом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.