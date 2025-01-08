Бастрыкин заинтересовался массовыми отравлениями в Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, которое открыли из-за массовых пищевых отравлений жителей Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В Сети появились публикации о том, что в Перми в конце 2024 года произошли многочисленные пищевые отравления людей. Заболевшие считают, что у них ухудшилось самочувствие после употребления готовых блюд, продаваемых в торговых точках одной из пекарен города.

В связи с произошедшим сотрудники СУ СК России по Пермскому краю открыли уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Выясняются обстоятельства инцидента.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение главе СУ СК России по Пермскому Краю Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования и предварительных результатах.

Ранее сотрудники СК открыли уголовное дело из-за того, что пермяки начали массово обращаться в больницы. У них обнаружили симптомы пищевой интоксикации.