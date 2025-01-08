После массового отравления людей в Перми возбудили уголовное дело

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В Перми люди массово отравились выпечкой местной пекарни

После многочисленных обращений пермяков в больницы с симптомами пищевой интоксикации правоохранительные органы начали расследование. Пострадавшие приобретали продукцию в одной из городских пекарен, о чем стало известно из публикаций в соцсетях, начиная с 29 декабря 2024 года, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю .

Руководитель краевого следственного управления Денис Головкин поручил расследовать инцидент следователям Индустриального района. Дело возбуждено по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за предоставление услуг, не соответствующих стандартам безопасности.

Решение о начале следственных действий было принято после появления информации что десятки человек купили в пекарне продукцию, употребили ее в пищу и отравились. Аппарат следственного управления осуществляет надзор за расследованием данного дела.

В рамках следственных мероприятий планируется установить точное число пострадавших, провести допрос администрации хлебопекарного предприятия, а также обследовать территории, где произошли инциденты.