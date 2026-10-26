В Московском отделении ЛДПР предупредили об опасности курсов по «успешному успеху»

Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев предупредил, что под видом курсом по обучению и саморазвитию нередко продают лишь обещания быстрого заработка. По его словам, покупатели рассчитывают освоить профессию или улучшить материальное положение, тратят накопления, иногда берут кредит, но в итоге получают только набор общих советов. Цифровой формат сам по себе не гарантирует пользы продукта, сообщает RuNews24.ru .

«Для решения этой проблемы мы предлагали создать открытый реестр организаторов просветительской деятельности, чтобы покупатели могли узнать, кто предлагает им обучение. До оплаты человек должен понимать содержание курса, полную стоимость, условия доступа и возврата денег», — рассказал Крастелев.

Он отметил, что интернет дает возможность учиться у хороших преподавателей независимо от расстояния и пользоваться сервисами для работы и повседневных задач. При этом курс должен давать знания, приложение — решать задачу, а шаблон — экономить время.

Крастелев также выступил против избыточных цифровых ограничений и подчеркнул: устойчивый заработок на таких продуктах должен опираться на реальную пользу, а не на доверчивость потребителей.

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