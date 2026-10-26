Россиянам объяснили, как распознать насилие над мужчиной в браке

Мужчины могут сталкиваться в семье с физическим, сексуальным, эмоциональным и финансовым насилием. Психологи рассказали о признаках агрессии со стороны супруги и способах получить помощь, сообщает «Север-Пресс» .

Семейный психолог, основатель центра «Иволга» Ольга Иванова отнесла к проявлениям насилия удары, нежелательные сексуальные прикосновения, эмоциональное давление и единоличный контроль над деньгами. По ее словам, устойчивое чувство подавленности рядом с партнером — тревожный признак.

«Манипуляция — это когда вам делают неприятно, но делают это для того, чтобы вы поступили так, как нужно другому человеку. Если это повторяется системно и вы чувствуете, что теряете себя, — вы стали жертвой. Важно не обманывать себя и не списывать все на усталость», — пояснила Иванова.

Психолог-сексолог Алексей Скоробогатов отметил, что агрессия может быть связана с длительным страхом, тревогой и травматичным опытом прошлых отношений. Среди проявлений контроля он назвал проверки телефона и одежды супруга.

Иванова рекомендовала обратиться к семейному психологу. Она подчеркнула, что признание своей роли в отношениях не означает вины мужчины в насилии над ним. Скоробогатов также посоветовал помощь специалиста при глубоких травмах, а для снижения стресса — регулярные дыхательные практики, йогу и медитацию.

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