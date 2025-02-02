В Перми голый неадекват разгромил рейсовый автобус

В Перми неадекватный полуголый мужчина разгромил рейсовый автобус и разгуливал по проезжей части, мешая дорожному движению, сообщает URA.RU .

Инцидент произошел в воскресенье днем на остановке «Улица Тургенева».

На опубликованных кадрах видно, как полуголый мужчина врывается в автобус № 16 и разбивает стекло центральных дверей. В этот момент из других дверей выбегают напуганные пассажиры, в том числе женщины и дети. Затем неадекват мешал автолюбителям, разгуливая по дороге, и мычал что-то невнятное.

Прибывшие на место сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) задержали мужчину и передали полицейским. После допроса задержанного передали врачам для осмотра.

Ранее в Приморском крае неадекват зверски избил и изнасиловал 42-летнюю женщину в подъезде жилого дома. Преступника разыскивают правоохранительные органы.