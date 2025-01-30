Неадекват зверски избил и изнасиловал женщину в подъезде в Приморье

Мужчина надругался над избитой женщиной в подъезде дома в Приморье

Полиция разыскивает в Приморье неизвестного, напавшего на женщину в подъезде жилого дома. Изверг зверски избил жертву и изнасиловал, сообщает Amur Mash .

Агрессор швырнул на пол 42-летнюю местную жительницу в подъезде дома на Аллилуева. После этого стал пинать женщину в лицо и жестко махал кулаками. Потом уволок за стену, стянул штаны и надругался на ней.

Пострадавшую женщину доставили в больницу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Насильника разыскивают правоохранительные органы.

Ранее серийного педофила поймали в Подмосковье. 24-летний извращенец нападал на девочек 11-14 лет и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.