Неадекват зверски избил и изнасиловал женщину в подъезде в Приморье
Мужчина надругался над избитой женщиной в подъезде дома в Приморье
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Полиция разыскивает в Приморье неизвестного, напавшего на женщину в подъезде жилого дома. Изверг зверски избил жертву и изнасиловал, сообщает Amur Mash.
Агрессор швырнул на пол 42-летнюю местную жительницу в подъезде дома на Аллилуева. После этого стал пинать женщину в лицо и жестко махал кулаками. Потом уволок за стену, стянул штаны и надругался на ней.
Пострадавшую женщину доставили в больницу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Насильника разыскивают правоохранительные органы.
Ранее серийного педофила поймали в Подмосковье. 24-летний извращенец нападал на девочек 11-14 лет и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.