В Перми дочь общественника допросили из-за видео со стихотворением против мечети

12-летнюю дочь общественника из Перми Марию Ю. пригласили на допрос. Она на камеру прочитала стих против возведения мечети, сообщает « Осторожности, новости » со ссылкой на канал «Верхняя Курья против мигрантской мечети».

Марию вызвали в отдел полиции Мотовилихинского района городского округа Перми. Девочке хотели задать вопросы, однако она сослалась на 51 статью Конституции.

Ребенка задержали и допросили из-за неоднозначного стихотворения, которое она прочитала на камеру. Там в том числе есть такие строки: «Поднимайся, мой народ, прет на нас свирепый сброд, родину стереть тянется мечеть». Видео было опубликовано в группе против возведения религиозного здания в январе.

Местные жители выступают против строительства мечети в микрорайоне Верхняя Курья с лета 2024 года. По их словам, религиозный объект возводят на «арабские деньги». Мечеть затем якобы будут использовать мигранты.

Отец девочки Роман зовет себя «главой Антисионистского комитета Перми» и отрицает Холокост. Его несколько раз судили за экстремистские преступления. В ноябре 2025 года обвинение попросило для него 2 года и 2 месяца колонии строгого режима по делу о возбуждении ненависти.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.