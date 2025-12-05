В Перми дочь общественника допросили из-за видео со стихотворением против мечети
12-летнюю дочь общественника из Перми Марию Ю. пригласили на допрос. Она на камеру прочитала стих против возведения мечети, сообщает «Осторожности, новости» со ссылкой на канал «Верхняя Курья против мигрантской мечети».
Марию вызвали в отдел полиции Мотовилихинского района городского округа Перми. Девочке хотели задать вопросы, однако она сослалась на 51 статью Конституции.
Ребенка задержали и допросили из-за неоднозначного стихотворения, которое она прочитала на камеру. Там в том числе есть такие строки: «Поднимайся, мой народ, прет на нас свирепый сброд, родину стереть тянется мечеть». Видео было опубликовано в группе против возведения религиозного здания в январе.
Местные жители выступают против строительства мечети в микрорайоне Верхняя Курья с лета 2024 года. По их словам, религиозный объект возводят на «арабские деньги». Мечеть затем якобы будут использовать мигранты.
Отец девочки Роман зовет себя «главой Антисионистского комитета Перми» и отрицает Холокост. Его несколько раз судили за экстремистские преступления. В ноябре 2025 года обвинение попросило для него 2 года и 2 месяца колонии строгого режима по делу о возбуждении ненависти.
