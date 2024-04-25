В Париже обрушились крылья мельницы старейшего кабаре «Мулен Руж»

Крылья мельницы старейшего французского кабаре «Мулен Руж» обрушились на проезжую часть. Вместе с ними отвалились и несколько букв в названии заведения, сообщает ТАСС .

По информации канала BFMTV, крылья мельницы кабаре 1889 года упали на дорогу, задев вывеску с названием. В результате происшествия никто не пострадал. Обрушившиеся конструкции уже вывезли специалисты.

Место происшествия ограждено. Причины обрушения конструкций выясняются.

Кабаре «Мулен Руж», расположенное у подножия Монмартра, открыло двери для посетителей в октябре 1889 года. Знаменитое заведение до сих пор является достопримечательностью Франции.

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