В Париже обрушились крылья мельницы старейшего кабаре «Мулен Руж»
Фото - © Juanedc from Zaragoza/Wikipedia.org
Крылья мельницы старейшего французского кабаре «Мулен Руж» обрушились на проезжую часть. Вместе с ними отвалились и несколько букв в названии заведения, сообщает ТАСС.
По информации канала BFMTV, крылья мельницы кабаре 1889 года упали на дорогу, задев вывеску с названием. В результате происшествия никто не пострадал. Обрушившиеся конструкции уже вывезли специалисты.
Место происшествия ограждено. Причины обрушения конструкций выясняются.
Кабаре «Мулен Руж», расположенное у подножия Монмартра, открыло двери для посетителей в октябре 1889 года. Знаменитое заведение до сих пор является достопримечательностью Франции.
Ранее в центре Копенгагена сгорело здание фондовой биржи Берсен XVII века. В результате возгорания обрушился шпиль.