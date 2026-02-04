Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в провинции Моробе, в 80 км к северо-востоку от второго по величине города страны Лаэ, где проживает боле 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 74 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов рассказал, что землетрясение, зарегистрированное 2 февраля близ крымского побережья, не причинит ощутимого вреда экосистеме Азовского моря.

